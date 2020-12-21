"Цель правительства – принять в 2020 году 545 тысяч туристов, и шансы на это очень велики. В оставшиеся десять дней года Мальдивы могут посетить 40 тысяч гостей и более", — цитирует его портал Raajje.

По словам Маусума, турпотоку на острова не повредит новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Европе и связанное с ней закрытие границ.

С начала года в стране встретили уже свыше 500 тысяч туристов. С 1 по 18 декабря турпоток на Мальдивы вырос по сравнению с предыдущим годом и составил 46,1 тыс. гостей – в среднем 2,6 тыс. посетителей в день.

До начала пандемии острова рассчитывали принять в 2020 году два миллиона путешественников. Годом ранее Мальдивы посетили рекордные 1,7 млн иностранных гостей.

Ранее сообщалось, что российские туристы вышли на первое место по численности на Мальдивах с момента открытия страной границ 15 июля. Так, с 15 июля по 21 ноября на острова прибыло 62,5 тыс. иностранных гостей, из них почти 13 тыс. – россияне, это 21% от общего числа путешественников и первое место в общем зачете.

Авиасообщение между РФ и Мальдивами было возобновлено 10 сентября, это одно из немногих курортных направлений, доступных россиянам. Спрос на острова у российских туроператоров очень высок — места на ближайшие рейсы распроданы, есть брони на три месяца вперед. На Новый год и каникулы мальдивские объекты размещения практически полностью загружены.

Для туристов на Мальдивах действуют строгие правила: для въезда необходим ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19 на английском языке, им также запрещено покидать острова-курорты, куда они приехали отдыхать.

Не ранее чем за 24 часа до прибытия нужно заполнить специальную форму на иммиграционном портале Imuga для получения QR-кода. Помимо информации о состоянии здоровья, странах, посещаемых последние 14 дней, необходимо загрузить свою фотографию и копию ПЦР-теста. Полученный QR-код предъявляется при прохождении паспортного контроля. Ту же процедуру необходимо сделать и за день до вылета с Мальдивских островов.