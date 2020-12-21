Так, авиакомпания "РусЛайн" отменяет со 2 января рейсы из Калининграда в Сыктывкар, Белгород и Петрозаводск. При этом авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Калининграда в Псков с последующим перелетом в Минеральные Воды, а начиная с 5 января запустит новые прямые регулярные рейсы из Калининграда в Курск. В период новогодних каникул "РусЛайн" выполнит дополнительные полеты Калининград-Воронеж.

"Аэрофлот" в период с 11 января до 1 февраля не будет выполнять ежедневные ночные рейсы Москва — Калининград.

Авиакомпания "Северсталь" с 12 января отменяет выполнение двух рейсов из существующих четырех по маршруту Череповец — Калининград.

"Азимут" с 15 января отменяет часть рейсов из Калининграда в Краснодар и Минводы. Рейсы по данным направлениям будут выполняться 2 раза в неделю вместо нынешних 5.

В период с 14 января по 28 февраля Nordwind отменяет выполнение рейсов Челябинск-Калининград, а Utair в те же даты — часть ежедневных ночных рейсов по маршруту Москва — Калининград (продолжит выполнять данные рейсы с частотой 2-3 раза в неделю).

По итогам 2019 года "Храброво" увеличил пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом, до 2 млн 369 тыс. человек.