"Основное правило для всех туристов при въезде в Таиланд – соблюдение обязательного альтернативного карантина в ASQ и ALQ отелях (Alternative State Quarantine в Бангкоке и Alternative Local Quarantine в других провинциях Таиланда) в течение 15-ти ночей", — рассказали в ТАТ.

Там отметили, что в стоимость карантинных пакетов ASQ / ALQ входят 15 ночей в отеле, трехразовое питание по системе полный пансион, бесплатный Wi-Fi, трансфер из аэропорта и круглосуточное медицинское наблюдение.

"Температура и состояние здоровья гостей проверяются два раза в день. В течение всего пребывания в отеле туристы трижды сдают тест на COVID-19. Каждый отель сотрудничает с определенным госпиталем, сотрудники которого следят за здоровьем гостей", — уточнили в турофисе.

В ТАТ добавили, что некоторые отели также предоставляют дополнительные услуги – например, наборы для занятий фитнесом и йогой, бесплатный приветственный мини-бар (без алкоголя) и другие. Игроки в гольф могут остановиться на 15 ночей в гольф-отелях и в течение этого времени играть в гольф и заниматься другими активными видами спорта.

Стоимость карантинного пакета на человека зависит от уровня отеля, размера номера и дополнительных услуг.

Полный список отелей, участвующих в программах ASQ и ALQ можно найти на сайте посольства Таиланда в Москве.

Забронировать отель для проведения карантина можно напрямую или через систему бронирования Agoda по ссылке.

На прошлой неделе Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов (пребывание возможно на срок до 30 дней). Тем не менее, перед вылетом необходимо оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны в РФ и соблюсти ряд других формальностей.

При въезде в страну помимо паспорта и свидетельства о въезде (COE) путешественникам понадобится бронь отеля для карантина с подтверждением оплаты, страховка на сумму не менее $100 тыс., покрывающая все расходы на медицинское лечение, включая COVID-19, справка о разрешении на перелет (Fit to Fly), выданная не более чем за 72 часа до отправления, справка с результатом ПЦР-теста об отсутствии COVID, выданная также не более чем за 72 часа до вылета. Обе справки должны быть на английском языке или русском языке с нотариально заверенным переводом на английский.