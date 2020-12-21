"Аэрофлот" отменил рейсы в Лондон с 00 часов 22 декабря на 7 дней. Отмена произведена в соответствии с решением штаба правительства. Возврат осуществляется в обычном для вынужденной отмены порядке: в полном размере, в соответствии с формой оплаты", — сказал Демин.

В ноябре "Аэрофлот" выполнял по 11 парных рейсов в Лондон в неделю, следует из материалов компании. Годом ранее их было 32 в неделю, то есть в 3 раза больше.

Регулярное авиасообщение между Москвой и Лондоном, приостановленное в марте из-за пандемии, РФ возобновила в августе. Рейсы между городами запустили "Аэрофлот", British Airways и Wizz Air UK.