"20 декабря специалистами управления Роспотребнадзора Москвы в ЦАО проведено административное расследование в баре "Квартира" (ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8), по фактам выявленных нарушений возбуждено административное дело. В отношении юридического лица ООО "ФДС" приняты меры в виде временного запрета деятельности до решения суда, помещения бара 20 декабря в 18:10 были опечатаны", — сказали "Интерфаксу" в столичном Роспотребнадзоре.

Там также сообщили, что материалы дела в отношении ООО "ФДС" переданы в Пресненский районный суд Москвы для административного приостановления деятельности.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки, которая проводилась Объединением административно-технических инспекций Москвы с представителями полиции, Росгвардии после 23 часов с 18 на 19 декабря, в помещениях бара "Квартира" осуществлялось курение табачных изделий (сигареты) и кальянов.

На столах в обеденных залах стояли кальяны, персонал и посетители (около 150 человек) бара не использовали средства индивидуальной защиты, в залах бара на полу отсутствовала сигнальная маркировка для соблюдения социального дистанцирования.

В преддверии Новогодних праздников и в связи с ростом заболеваемости коронавирусом управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей. Ситуация находится на контроле.