Россия с 22 декабря на неделю приостанавливает авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Ранее о запрете рейсов из Великобритании по той же причине заявили многие европейские страны.

"Туризма как такового в Великобританию сейчас нет из-за карантинов. А транзитные туристы мало летают через Лондон, чтобы попасть в третьи страны – гораздо более популярны стыковки в Стамбуле. Поэтому запрет авиасообщения на неделю вряд ли особенно повлияет на туризм. А вот авиапассажиры пострадают, им придется искать другие варианты для полетов, тем более что перед новогодними праздниками обычно летают больше", — сказала она порталу "Интерфакс-Туризм".

Великобритания входит в число 16 стран, с кем РФ открыла свои воздушные границы и возобновила регулярное авиасообщение. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и British Airways.

Ранее СМИ сообщили о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса, которая имеет высокую скорость распространения. Вместе с тем ученые заявляют, что пока нет данных о том, что новый штамм COVID-19 имеет более высокую летальность или что на него не будут действовать вакцины.

Власти страны приняли решение с 20 декабря ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.