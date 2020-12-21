"Речь идет о запрете на проведение в регионе массовых мероприятий новогодней и рождественской направленности (новогодние ярмарки, гуляния, фестивали, стрит-фуды уличные концерты и прочее). Поводом для предписания стала ярмарка на острове Канта в Калининграде, которую проверили сотрудники Роспотребнадзора. Там были выявлены серьезные нарушения санитарного законодательства, направленного на предотвращение передачи коронавирусной инфекции", — отметили в пресс-службе.

При этом организатор ярмарки ГАУ КО "Кафедральный собор" не уведомляло Роспотребнадзор о разворачивании фудкорта на острове Канта в рамках новогодней ярмарки.

В воскресенье губернатор Антон Алиханов принял в своем инстаграме многочисленные жалобы от читателей на данную ярмарку. "Почему вы разрешили стритфуд на острове? Там нет дистанции, тьма народа. Потом эти едоки пойдут в офисы, магазины, клиники. Это безобразие".

"Меры уже принимают", — ответил Алиханов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора, предписание ведомства будет учтено в постановлении облправительства, которое определит меры по противодействию коронавирусу на ближайшее время. Документ будет принят в течение двух дней.

В Калининградской области уже несколько недель подряд число новых случаев коронавируса составляет порядка 200 в сутки. По состоянию на 21 декабря на COVID-19 обследованы 428 тыс. 968 человек, из них выявлено 15 тыс. 682 случая заражения, 12 тыс. 205 человек выздоровели, умерли — 162, остаются под медицинским наблюдением — 10 тыс. 212 человек.