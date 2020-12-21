"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели", — говорится в сообщении оперштаба.

По данным штаба, "ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается, по итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения".

"Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры", — говорится в сообщении.