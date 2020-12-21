"Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет гид Michelin — самый известный ресторанный рейтинг в мире. Уверен, что его появление откроет наш город по-новому как для туристов, так и для самих москвичей. К тому же возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии", — написал он в своем Instagram.

Собянин напомнил, что в 2021 году в России также заработает электронная виза, которая существенно облегчит въезд иностранцев, и Москва станет еще более гостеприимной и привлекательной для туристов.

В пресс-службе компании Michelin порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что инспекторы гида были впечатлены многообразием гастрономического наследия России и стремлением поваров создавать аутентичную кухню, выстроенную на исключительных локальных продуктах.

"Гастрономическая культура России переживает новый этап своего становления последние 30 лет. Это характеризуется появлением талантливых поваров, основой кухни которых становятся местные продукты – визитные карточки регионов: королевский краб – с Дальнего Востока, палтус – из Мурманской области, знаменитый Бородинский хлеб, или сметана, используемая при приготовлении бефстроганов, а также овощи и ароматные приправы, придающие уникальность и особый вкус таким национальным первым блюдам как борщ или рассольник", — отметил международный директор гидов Michelin Гвендаль Пулленек.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил порталу "Интерфакс-Туризм", что это событие станет значимым для ресторанного рынка.

"На мой взгляд, это неплохая история для рынка и рестораторов, интересный вызов – сравнить себя с лучшими заведениями Европы. Это и дисциплинирует, заставляет становиться лучше. В Москве все неплохо с гастрономией, и то, что произошло, это подчеркивает. Раньше Россия не входила в географию гида Michelin", — рассказал он.