Ранее в воскресенье СМИ сообщили о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса N501Y, которая имеет высокую скорость распространения. Вместе с тем ученые заявляют, что пока нет данных о том, что новый штамм COVID-19 имеет более высокую летальность или что на него не будут действовать вакцины.

Великобритания входит в число 16 стран, с кем РФ открыла свои воздушные границы и возобновила регулярное авиасообщение. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и British Airways. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили о контроле ситуации в связи распространением нового штамма COVID-19 в Великобритании, чтобы не допустить его завоза в РФ, но каких-либо решений от штаба пока нет.

"Ситуация беспрецедентная. Правительство РФ с большой долей вероятности поддержит позицию европейских стран и до улучшения эпидемиологической ситуации в Великобритании приостановит рейсы в Лондон", — сообщает АТОР со ссылкой на свои источники.

В ассоциации добавили, что в маршрутной сети British Airways Лондон – это удобный хаб для стыковок в Южную и Северную Америку, а также страны Европы. В частности, через Лондон в отсутствии прямого авиасообщения россияне летали в Грецию и Хорватию.

"Тем не менее, если авиасообщение с Великобританией будет приостановлено, то у россиян, выбирающих транзитные рейсы, останется хорошая альтернатива. Например, это стыковки в Стамбуле, Дубае и Цюрихе. Кроме того, российские перевозчики выполняют грузопассажирские рейсы во Франкфурт, Рим, Париж и другие города Европы, билеты на которые есть в свободной продаже", — рассказали в АТОР.

Ранее прекратить авиасообщение с Великобританией призвал депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Он подчеркнул, что в рейсах в страну в первую очередь заинтересованы российские чиновники с недвижимостью в Лондоне, и думать об их комфорте в ситуации угрозы над всем населением России бессмысленно.

Ряд стран Евросоюза (Бельгия, Италия, Австрия, Ирландия и Нидерланды) уже прервал авиасообщение с Великобританией. В свою очередь в Берлине намерены добиться общеевропейского запрета на полеты в Соединенное Королевство с 21 декабря по 6 января, а также приостановки железнодорожного сообщения.