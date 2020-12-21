"Законопроект предусматривает изменение срока начала взимания курортного сбора на территории Республики Крым с 1 мая 2021 года на 1 мая 2022 года", — сказал на заседании председатель парламента Владимир Константинов.

Законопроект, внесенный главой Крыма, принят сразу в двух чтениях. Как отмечается в пояснительной записке, решение обусловлено тем, что в федеральном законе не предусмотрена возможность выхода субъекта РФ из эксперимента по взиманию курортного сбора.

Отказ от сбора Константинов объяснил большим числом обращений от турбизнеса, который обеспокоен адаптацией "к новой структуре турпотока, а также несвоевременностью введения дополнительных платежей для туристов в условиях пандемии".

Кроме того, в пояснительной записке уточняется, что введение сбора может перераспределить турпоток в пользу "теневого сектора", поэтому сначала нужно отработать механизм легализации малых средств размещения.

Президент РФ Владимир Путин 30 июля 2017 года подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах страны: Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Изначально планировалось, что курортный сбор будет введен в Крыму с 1 мая 2019 года. В эксперименте должны были участвовать четыре муниципалитета — Алушта, Судак, Феодосия и Ялта. Сбор был утвержден в размере 10 рублей в сутки.

Однако весной прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов заявил что Крым не готов к введению курортного сбора. После этого парламент республики внес соответствующие изменения в региональный закон — начало взимания платы было перенесено на 1 мая 2021 года.