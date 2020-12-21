Больше всего подешевели следующие направления с вылетом из России и обратно: Санкт-Петербург — Батуми (-71%, до 16,119 тыс. руб.), Сочи — Ереван (-59%, до 5,324 тыс. руб.), Москва — Нур-Султан (-57%, до 6,159 тыс. руб.), Санкт-Петербург — Нячанг (-55%, до 34,976 тыс. руб.), Уфа — Ереван (-53%, до 8,484 тыс. руб.).

Наиболее подорожавшими направлениями стали перелеты в Стамбул и обратно из Санкт-Петербурга (+74%, до 18,949 тыс. руб.), Екатеринбурга (+52%, до 19,655 тыс. руб.), Уфы (+39%, до 16,327 тыс. руб.) и Ростова-на-Дону (+32%, до 16,191 тыс. руб.). Из Москвы больше всего, на 35%, выросла стоимость билетов в Будапешт и обратно — до 26,818 тыс. руб.

Доля продаж авиабилетов за рубеж по итогам уходящего года, по данным Biletix, уменьшилась с 32% до 15%. Снижение спроса связано с закрытием границ многих государств из-за пандемии COVID-19. Самыми популярными направлениями для заграничных поездок стали Турция, Армения, Молдавия, Узбекистан и Киргизия.