"Сейчас формируется сама концепция, сам подход к единому оператору. Но здесь форма может быть самая разная — это может быть государственное предприятие, это может быть коммерческое предприятие. Это два полюса, между которыми находится та истина, к которой мы будем стремиться. Сейчас форма не определена, она прорабатывается", — сказал Пошивай.

По словам главы Росморречфлота, создание единого оператора будет следующим шаг в развитии внутренних водных путей. "Потому что, если в свое время у нас был создан "Росморпорт", который взял на себя содержание государственного имущества в морских портах, то на реке, к сожалению, этого не произошло в связи с особенностями этого имущества, которое там находится", — отметил он.

"Сейчас пришло время, когда стало понятно, что это имущество просто гибнет. Даже те законотворческие инициативы, которые были одобрены правительством и привели к возможности приобретения гидротехнических сооружений на водных путях за 1 рубль, даже они оказались непопулярными. Поэтому сейчас Андрей Рэмович (Белоусов — ИФ) предложил решить этот вопрос с помощью введения единого оператора, который призван будет повысить тот уровень, который сейчас существует у наших гидротехнических сооружений и даже, может быть, у части участков путей, — и, конечно же, привлечь инвесторов", — пояснил глава Росморречфлота.

Говоря о введении платы и повышении нагрузки на судоходные компании, Пошивай отметил, что дополнительной нагрузки не будет. "Сначала будет дана возможность перевезти дополнительное количество груза. И мы претендуем только на часть того дополнительного дохода, который получит грузоперевозчик, грузоотправитель, это уже история выстраивания той финансовой модели, которая будет работать", — добавил он.

Власти обсуждают вопрос создания единого оператора инфраструктуры внутренних водных путей в рамках разработки профильного нацпроекта, сообщал ранее "Коммерсантъ". По данным издания, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам совещания 30 ноября поручил Минтрансу к 30 июня 2021 года представить в правительство концепцию водного нацпроекта, к 15 января — подходы к ней. Ранее Росморречфлот и Минтранс подготовили проект концепции нового национального проекта "Внутренний водный транспорт", его паспорт планируется утвердить в апреле 2021 года. Разработанная структура паспорта нацпроекта будет доработана с учетом предложений субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Одной из основных целей водного нацпроекта является развитие территорий субъектов РФ за счет роста грузопотока и пассажиропотока, включая развитие туризма по внутренним водным путям, а также развитие отечественного судостроения, улучшение экологии в мегаполисах, обеспечение безопасности судоходства.

Президент России Владимир Путин в октябре поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке национального проекта, направленного на развитие внутреннего водного транспорта и финансирование содержания внутренних водных путей. Согласно поручению, в проекте необходимо предусмотреть мероприятия по ликвидации лимитирующих участков, в том числе на внутренних водных путях Единой глубоководной системы европейской части РФ.