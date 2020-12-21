Согласно презентации, которая была представлена журналистам во время пресс-конференции в Пушкинском музее, всего в 2020 году музей работал 177 дней. Из-за пандемии внебюджетные доходы музея упали в 3,5 раза, а спонсорская поддержка сократилась на 90%.

Также в музее сообщили, что государством было выделено дополнительно 250 млн рублей на поддержку музея.

Как сообщила директор музея Мария Лошак, "посетителей было в три раза меньше, вы видите — около 500 тыс. человек". "Упали наши внебюджетные доходы, естественно. Мы не могли совершенно зарабатывать с присущим нам энтузиазмом и профессионализмом. Упала спонсорская поддержка, потому что мы закрыты", — сказала Лошак.

Кроме того, она напомнила, что из-за пандемии музей перенес шесть выставок.

"Мы перенесли шесть выставок, которые были готовы. И среди них очень любимые и важные для нас. Три выставки открыли. Две были отменены вообще — в частности, Арчимбольдо. Мы пока не знаем, в какой момент сможем ее принять, мы пытаемся это тоже сложить, как карту будущего. Сделали очень много больших проектов и присутствие онлайн мне кажется очень ощутимо. Наша аудитория в 10 млн была вместе с нами. Провели более 3 тыс. мероприятий", — сказала Лошак.