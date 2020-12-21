Ранее СМИ сообщили о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса N501Y, которая имеет высокую скорость распространения. Вместе с тем ученые заявляют, что пока нет данных о том, что новый штамм COVID-19 имеет более высокую летальность или что на него не будут действовать вакцины.

Великобритания входит в число 16 стран, с кем РФ открыла свои воздушные границы и возобновила регулярное авиасообщение. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили о контроле ситуации в связи распространением нового штамма COVID-19 в Великобритании, чтобы не допустить его завоза в РФ, но каких-либо решений от штаба пока нет.

"Кадры происходившего в эти выходные в Лондоне мало кого оставили равнодушными. Многие страны отреагировали жестко и прекратили авиа- и железнодорожное сообщение с Англией. В этой связи логичный вопрос — а чего ожидаем мы?", — написал он в своем телеграм-канале.

Ионин подчеркнул, что в связи с ситуацией "есть реальная опасность заполнить носителями нового штамма коронавируса сначала Москву, а потом и остальную Россию". Вирус, по его мнению, могут привезти российские чиновники, у многих из которых недвижимость в Лондоне.

"Если уж ряд стран Евросоюза максимально оперативно и жестко оборвал контакты с Туманным Альбионом, то нам точно нет смысла задумываться над вопросами комфорта узкой прослойки населения, когда маячит перспектива нового локдауна и новых смертей", — заключил он.