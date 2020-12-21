"Слоты мы согласовали. Уже после смены власти в "Аэрофлоте" мы переговорили, у нас есть обращение от временно исполняющего обязанности главы "Аэрофлота" в адрес (губернатора Красноярского края Александра — ИФ) Усса, где авиакомпания подтверждает свои планы и, соответственно, дает нам основания планировать какие-то реальные шаги. В целом, в ходе переговоров с перевозчиком у нас нет никаких сомнений в том, что рейсы будут запущены", — сказал Крупенников.

В презентационных материалах аэропорта сообщается о 10 направлениях, которые группа "Аэрофлот" намерена открыть в 2021 году из Красноярска: Улан-Уде (4 раза в неделю), Иркутск (2), Екатеринбург (7), Новосибирск (2), Благовещенск (7), Братск (3), Тюмень (7), Омск (7), Симферополь (4) и Сочи (5).

По словам Крупенникова, открытие продаж билетов на эти рейсы намечено на февраль.

О планах создания в Красноярске авиахаба — узлового аэропорта, используемого для стыковочных рейсов, — "Аэрофлот" объявил летом 2018 года. В настоящее время компания летает в Красноярск только из своего базового аэропорта "Шереметьево". Входящие в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Победа" и "Россия" выполняют рейсы, соответственно, из Москвы ("Внуково") и Санкт-Петербурга ("Пулково").

Ранее "Аэрофлот" анонсировал открытие регулярных рейсов из Красноярска по 12 направлениям: в Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск, Братск, Иркутск, Якутск, а также в Пекин и Санью в Китае. Для полетных программ планировалось использовать пять самолетов Sukhoi Superjet 100 и три Boeing 737-800.

"Аэрофлот" дважды переносил открытие авиахаба в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и резким снижением пассажиропотока: с 29 марта на 1 июня 2020 года и с июня 2020 года на июнь 2021 года.