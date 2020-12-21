Полеты в Мюнхен будут выполняться с 28 декабря, в Рим — с 29 декабря, в Милан — с 30 декабря, во всех случаях раз в неделю.

Регулярное авиасообщение между РФ и странами Евросоюза, приостановленное в марте из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещено.

К перевозке будут приниматься категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях ограничений из-за COVID-19, отмечает S7. Список таких ограничений есть на сайте компании.

"S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки", — отмечает компания.

Ранее S7 анонсировала чартеры из Москвы в Дюссельдорф, Верону, Вену, Париж и Ниццу, Аликанте и Барселону.