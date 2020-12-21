"Методика статистического учета туристов до сих пор неоднозначна. Сейчас нет законодательно закрепленного понятия "туристический поток", и на внутреннем рынке мы можем оперировать лишь количеством гостей средств размещения. Получается, что турист — человек, который переночевал в гостинице. Но есть те, кто останавливается в гостях или съемном жилье, или так называемые экскурсанты, которые приезжают в город на один день и не остаются ночевать. Все они тоже оставляют деньги в индустрии гостеприимства", — сказала она в интервью газете "Коммерсант".



Догузова подчеркнула, что Ростуризм работает над решением этого вопроса.



"Нам нужно совершенствовать текущий процесс учета размещенных в гостиницах гостей: данные нужны не через полгода, а в режиме реального времени, и не только в рамках региона, но и по муниципалитетам", — отметила она.



По словам главы Ростуризма, для получения дополнительной информации о турпотоке можно использовать самые различные источники: данные сотовых операторов, платежных систем, дополнительных сервисов – например, учитывать количество проданных ски-пассов.



"В итоге должны быть формула или алгоритм сбора и интерпретации этих данных, которые будут использовать все регионы", — заключила она.