"В этом году с января по март туроператоры получили примерно 100 млн руб. субсидий из бюджета РФ за 135 тыс. привезенных иностранных туристов (на весь 2020 год предусмотрено 275,9 млн руб.). При этом зарубежные путешественники потратили в России за этот период $118,5 млн, или 7,5 млрд руб. по курсу на декабрь 2019 года. Таким образом, экспортная выручка на вложенный 1 руб. составила 23,7 руб.", — сказала Догузова в интервью газете "Коммерсант".



Она добавила, что колоссальный толчок развитию индустрии гостеприимства в РФ даст введение электронных виз в 2021 году для граждан 52 стран.



"Это решение, которое отрасль ждала 15 лет. В 2019 году иностранцы потратили в России $10,9 млрд — это больше, чем стране дает экспорт леса и цветных металлов и почти близко к объемам продажи вооружения на внешние рынки ($14 млрд). Туризм — чистый несырьевой экспорт", — заключила глава Ростуризма.