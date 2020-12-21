"В музее можно узнать историю зарождения и развития кукольного производства. Здесь представлены игрушки, изготовленные в разных городах и республиках СССР в период с 1930-х по 1991 год. Это куклы, мягкие игрушки, предметы кукольного быта, стреляющие пушки, солдатики и многое другое", — говорится в сообщении.

Решение расширить музейную площадку было принято, поскольку с каждым годом музей привлекает все больше посетителей. Созданы дополнительные выставочные площади, интерактивные зоны.

"Важно поддерживать оригинальные частные музеи, ведь они делают регион более привлекательным, способствуют дальнейшему развитию культуры и туризма. Сейчас это особенно актуально для малых исторических городов и поселений, входивших в проект Большой засечной черты. При подготовке к 500-летию Тульского кремля в Одоеве проведены масштабные работы по реставрации объектов культурного наследия, благоустройству общественных пространств. А самое главное — появились новые объекты показа, среди которых стоит особо выделить музеи", — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

По словам руководителя проекта "Музей "Филимоновская игрушка" Сергея Кузнецова, музей не только увеличил экспозиционные площади, но и пополнил свою коллекцию.

"Теперь мы представим гостям не только готовые куклы, резиновые, пластиковые и металлические игрушки, но и покажем прототипы игрушек. Посетители узнают о том, как создавалась кукла, какие инстанции и согласования проходила. И, конечно же, мы расскажем о наших земляках — Николае Васильевиче и Римме Васильевне Денисовых, внесших большой вклад не только в сохранение и возрождение филимоновского промысла, но и в развитие отечественной индустрии детской игрушки", — сказал "Интерфаксу" Кузнецов.

Музей советской игрушки в поселке Одоев был открыт в декабре 2018 года.