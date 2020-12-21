"18 декабря 2020 года выдано заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства (подвесной канатной дороги с шестиместными отцепляемыми креслами на горе Красная — ИФ) требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов", — сообщается на сайте ведомства.

Выполнение работ, связанных с биологической рекультивацией нарушенных земель, запланировано по окончании зимнего периода, отмечает управление Ростехнадзора.

Как сообщалось, 11 декабря во Владивостоке Трутнев раскритиковал действия руководства сахалинского управления Ростехнадзора, которое, по его словам, три года не подписывает документы на запуск в эксплуатацию канатной дороги на горе Красной.

"Руководитель сахалинского Ростехнадзора не подписывает акты и постоянно присылает новые, скажем так, требования с точки зрения устранения замечаний", — сообщил Трутнев журналистам во Владивостоке. Он сообщил, что вынужден был связаться с руководством Ростехнадзора в Москве, где ему обещали, что все это приведут в порядок.

Кольцевая канатная дорога длиной более 2,3 км на северном склоне горы Красной была построена ООО "Доппельмайр Раша" в конце 2017 года за 847,2 млн рублей в рамках ТОР "Горный воздух". ТУ Ростехнадзора выявило тогда ряд грубых нарушений, не позволяющих ввести в эксплуатацию канатную дорогу. В частности, ее установка осуществлялась без разрешения на строительство и без строительного контроля, не на все используемые материалы были представлены паспорта и сертификаты, подтверждающие их качество, квалификация сварщиков и компетенция специалистов сварочного производства, привлеченных к строительству канатки, не соответствовала характеру и виду выполненных сварочных работ. С тех пор шло устранение выявленных нарушений.

ТОР "Горный воздух" создана постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. В результате реализации проектов на Сахалине должен появиться современный горнолыжный курорт, всесезонный центр спорта и туризма. До 2021 года планировалось увеличить количество горнолыжных трасс до 80 км, построить еще шесть канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры — гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы.