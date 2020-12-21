"Правительством подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" и ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях", — говорится в сообщении пресс-службы в понедельник.

В законе о туризме будет закреплено понятие "экологический туризм", который направлен на ознакомление с особенностями ООПТ, а также на сохранение их экосистем и рост социально-экономического благополучия.

"Фактически экологический туризм вводится в правовое поле, создается законодательная основа для регулирования такой деятельности на ООПТ. Но главная задача — создать баланс, при котором мы сможем сочетать сбережение дикой природы и развитие заповедных территорий", — сказала Абрамченко, слова которой цитирует пресс-служба.

Для сохранения этого баланса закон об ООПТ планируется дополнить статьей, которая закрепляет критерии экологического туризма. Среди них — вовлечение туристов в волонтерскую деятельность по сохранению, восстановлению и рациональному использованию природных ресурсов.

В рамках законопроекта не допускается использование инфраструктуры, транспорта и оборудования, причиняющих ущерб природным комплексам.

Также в законопроекте предполагается создание Единого реестра туристских ресурсов ООПТ федерального значения. Его ведение будет осуществлять Минприроды. В этом реестре будут учтены объекты инфраструктуры экологического туризма, а также все ресурсы, используемые для его организации.

"Создание такого реестра будет служить инструментом для продвижения таких объектов среди населения, привлечения инвестиций и способствовать увеличению туристского потока", — отмечает Абрамченко.

По ее словам, в настоящее время в РФ насчитывается 12 тыс. ООПТ, однако доля количества их посетителей составляет всего 10% от общего турпотока в регионы страны.

Вице-премьер добавила, что изменения в рамках законопроекта направлены на повышение качества рекреационных услуг и привлечение инвестиций в развитие ООПТ.