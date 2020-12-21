"Самым древним деревом признана лиственница "Страж Ольхона" возрастом 777 лет. Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна "Одинокий воин" возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон", — говорится в сообщении.

Рейтинг составлен экспертами центра древесных экспертиз "Здоровый лес", которые реализуют всероссийскую программу "Деревья — памятники живой природы". Они выезжают в регионы и обследуют уникальные старовозрастные деревья с помощью специальных приборов. Техника позволяет получить полные данные о состоянии дерева и далее составить план ухода и оздоровления, без травмирующего вмешательства, отмечается на сайте программы.

Кроме ольхонских деревьев в список пяти старейших деревьев из национального реестра вошли сосна из Хакасии, дубы из Псковской области и Дагестана. Самый "молодой" — дагестанский дуб, ему 508 лет, хакасской сосне — 753 года, псковскому дубу — 598 лет.

Как сообщалось, лиственница "Страж Ольхона" внесена в национальный реестр старовозрастных деревьев и реестр Байкальских раритетных деревьев.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале длиной 73,5 км, шириной до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского нацпарка.