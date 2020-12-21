"Впервые в истории Калужского края и, наверное, России, проводится областной слет Дедов Морозов и Снегурочек. Давайте в этот год пожелаем и себе, и нашей Калуге всего наилучшего", — заявила заместитель городского головы Калуги Ирина Агеева.

Каждая делегация подготовила творческий номер. Деды Морозы старались перещеголять друг друга. Обнинские волшебники вывели на цену целый оркестр дедушек, ферзиковские привели трех богатырей на настоящих конях...

Каждая делегация вручила главному Деду Морозу и новогодней столице по елочке, украшенной в стиле своего района.

Торжества в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России 2021" пройдут в Калуге с 12 декабря по 9 января. Хрустальная снежинка — ее символ — была принята 7 января 2020 года у Рязани.

Определены восемь городских площадок, на которых развернутся основные новогодние мероприятия. Город будет украшен в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. По замыслу разработчиков концепции, это послужит развитию отечественных высоких технологий в XXI веке.

В помощь туристам в Калуге организуется сеть туристско-информационных пунктов: визит-центр ТИЦ "Калужский край" в Гостином дворе, туристический павильон на Театральной площади, туристические точки в кинотеатре "Центральный" и Инновационном культурном центре. Кроме того, к координации туристов будут привлечены волонтеры.

Почетный знак — хрустальная снежинка — будет храниться в Калуге до 9 января 2021 года.