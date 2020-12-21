"Мы движемся в направлении создания полноценной цифровой платформы, позволяющей пользователям из любой точки мира организовать свой отдых в России, самостоятельно создать на одном портале индивидуальный тур — от бронирования билетов и проживания до формирования экскурсионно-развлекательной программы", — сообщила Догузова в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

При этом, по ее словам, "электронная виза — самый простой способ привлечь больше путешественников, а значит, и средств в страну".

"Первый эффект от электронных виз в следующем году будет напрямую зависеть от эпидемиологической обстановки и от того, насколько быстро будут взаимно открываться границы. В разговорах с зарубежными коллегами мы пока рассчитываем выйти на перезапуск международного туризма ближе ко второй половине 2021 года", — уточнила глава Ростуризма.