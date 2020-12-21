Она подчеркнула, что Ростуризм не поддерживает введение электронной путевки в ее текущем функционале.

«Электронная путевка должна быть эффективным инструментом прозрачности отрасли и контроля за сохранностью средств туристов. Но в текущем функционале «Электронная путевка» этих вопросов не снимает. Пока же эта государственная система рассчитана на сбор лишь ограниченного количества данных. При этом предполагается, что она будет платной для бизнеса, а значит, и для потребителя. Ростуризм это не поддерживает, тем более в кризис», — сказала Догузова.

По словам главы Ростуризма, задача обеления туроператорского бизнеса должна решаться комплексно. «Мы полагаем, что наиболее эффективно решить ее системно, в рамках нового закона о туризме. Сейчас мы работаем над этим вместе с отраслью и экспертами, профильными комитетами Госдумы и Совета федерации», — добавила она.

Госдума весной приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации", который вводит в России обязательное использование системы "Электронная путевка" для всех видов туризма. В соответствии с документом, туроператоры должны вводить в систему информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Кроме того, законопроектом предусмотрено создание гарантийного фонда, средства которого можно использовать для помощи туристам в экстренных ситуация, выплат за аннулированные туры, а также для инвестирования в инфраструктуру внутреннего туризма.

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциации туроператоров России (АТОР) выступают против законопроекта в его нынешнем виде в условиях тяжелейшего кризиса на туристическом рынке и несколько раз просили правительство и руководство Госдумы не допустить его принятия. В то же время, в поддержку электронной путевки выступил Всероссийский союз страховщиков, где считают неэффективным действующий сейчас механизм страхования ответственности туроператоров.