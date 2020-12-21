Отвечая на вопрос о том, каким будет бюджет национального проекта по развитию внутреннего туризма, который сейчас находится в стадии утверждения, она заявила, что «окончательная сумма пока в проработке и будет определена в первом полугодии 2021 года.

«Мы понимаем, что по ключевым показателям эффективности туризма — а это количество создаваемых рабочих мест, вклад отрасли в ВВП, доходы и количество путешествующих по стране — Россия отстает от туристически развитых стран в среднем в три раза. Кардинально поменять ситуацию можно, увеличив каждый из показателей в 1,5–2,5 раза. Для этого финансирование туризма должно существенно увеличиться», — сказала Догузова.

По ее словам, сегодня пул инвестиционных проектов, которые в ближайшие два-три года будут запускаться, составляет почти 200 млрд руб. «Это прямые инвестиции, которые бизнес готов вкладывать, если брать еще и косвенные, сумма вырастает до 600 млрд рублей», — пояснила глава Ростуризма.

Она добавила, что наиболее дорогие меры поддержки, закладываемые в нацпроект – это субсидирование до ставки в 3-5% кредитов на развитие туристической инфраструктуры, в первую очередь, гостиниц, развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры, обустройство привлекательных для туристов центров городов.

Как сообщалось, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет реализован в рамках трех федеральных проектов, направленных соответственно на развитие туристской инфраструктуры, повышение доступности внутреннего туризма, совершенствование управления в этой сфере. Он должен быть утвержден в первой половине 2021 года.