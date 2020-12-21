«Общий объем таких обязательств в марте составлял 44 млрд руб., сейчас сократился до 16 млрд руб. Бизнес смог реализовать большую часть забронированных туров по внутренним направлениям и частично — по выездным. При этом ни один крупный игрок не ушел с рынка, мы избежали массовых банкротств. На выполнение оставшихся обязательств у туроператоров есть еще год», — сказала она.

Как сообщалось, правительство разрешило туроператорам отложить возврат средств за отмененные из-за пандемии коронавируса туры, приобретенные до 31 марта 2020 года, на период до 31 декабря 2021 года. По оценке экспертов отрасли, это решение позволило туроператорам пережить тяжелый кризис, связанный с отсутствием спроса из-за коронавирусных ограничений.