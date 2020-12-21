«Ситуация гораздо лучше, чем могла бы быть. Это произошло благодаря тому, что туристический сезон был частично запущен с 1 июня, а с 1 июля — уже по всей стране. По нашим оценкам, по итогам года внутренний турпоток восстановится примерно на 60%», — сказала она.

По словам Догузовой, в разных регионах ситуация разная. Те, где есть курортные территории, пользовались огромным спросом и потеряют не более 10–15% доходов. Зависимая от деловых поездок и мероприятий индустрия гостеприимства в крупных городах пострадала намного больше.

«По темпам восстановления оборотов внутреннего туризма Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20 после Италии и Франции. В большинстве стран речь идет о падении на 80-85% и более. По выездному и въездному туризму у нас падение достигнет 80–85%, это характерно для всего мира", — подчеркнула глава Ростуризма.

Она добавила, что оборот всей туротрасли, включая внутренний, въездной и выездной туризм в части прибыли агентов и операторов в 2019 году составил 3,7 трлн руб.

"В этом году эта сумма сократится на 60%, до 1,6 трлн руб. Падение могло бы быть большим. Но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось не обнулить общий оборот", — сказала Догузова.

До 2020 года число путешествующих по своей стране россиян достигало 60 млн в год.