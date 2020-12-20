"Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно", — сообщили журналистам в оперштабе в воскресенье.

Ранее СМИ сообщили о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса, которая имеет высокую скорость распространения. Вместе с тем ученые заявляют, что пока нет данных о том, что новый штамм COVID-19 имеет более высокую летальность или что на него не будут действовать вакцины.

Великобритания входит в число 16 стран, с кем РФ открыла свои воздушные границы и возобновила регулярное авиасообщение.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса — не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Позднее Нидерланды, Бельгия и Италия в связи с этой угрозой приняли решение прекратить принимать авиарейсы из Великобритании. Также стало известно о решении властей Австрии более не принимать рейсы из Британии, хотя о точных сроках начала действия этих мер не сообщалось. В ФРГ, по данным агентства Associated press, тоже стали рассматривать вариант с ограничением или отмены рейсов из Британии. Тем временем, в Чехии ужесточили карантинные меры против лиц, прибывающих в страну с территории Соединенного Королевства.