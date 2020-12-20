"Начался активный сезон торговли новогодними деревьями. С сегодняшнего дня в регионе развёрнуто более 60% пунктов продажи ёлок. Самое большое количество торговых точек открылось в Щелкове, Балашихе, Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Рузе", — приводят в пресс-службе министерства слова Воскресенского.

До 31 декабря жителям области будут предложены живые отечественные ели, сосны, а также зарубежные хвойные деревья.

"Купить ёлку или композицию из хвойных веток, украшения, подарки и угощения можно на ближайших базарах и ярмарках на центральных площадях и рядом с торговыми центрами. Цены на ёлки останутся на прошлогоднем уровне", — отметил Воскресенский.

В пресс-службе уточняют, что в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса в этом году не все люди старше 65 лет могут пойти на базар, в Подмосковье организована бесплатная доставка праздничных деревьев, всего для акции планируется задействовать порядка 1,5 тыс. волонтеров на машинах.

Всего в Подмосковье в этом году будет работать около 400 елочных базаров, оформленных в клиром стиле.