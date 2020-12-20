"Бар "Барвиха Lounge" (Дербеневская набережная, д. 7) в Даниловском районе могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19. В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало обслуживать посетителей даже в 3 часа ночи. В заведении находилось порядка 100 гостей, посетители курили кальяны", — сказал журналистам Поповский.

По его словам, за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тыс. руб., а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей — до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00, сказал представитель ведомства.