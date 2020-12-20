Как сообщил ранее глава республики Алексей Цыденов, с 20 числа планируется открыть театры с соблюдением всех мер безопасности и с заполнением 30%. "Чтобы в праздничные дни и новогодние каникулы театры могли работать, и жители с детьми могли сходить и приобщиться к искусству и немного тоже отдохнуть", — отметил Цыденов.

Как сообщалось, театры в Бурятии закрыты для посетителей с марта 2020 года. Тогда указом главы республики для посещения были закрыты детские игровые комнаты, кружки, спортивные секции, театры, кинотеатры, ночные клубы. Позже были открыты музеи и кинотеатры.

Массовые мероприятия в республике в силу ограничений, связанных с пандемией, запрещены.