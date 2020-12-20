В соответствии с указом, подписанным премьер-министром Джузеппе Конте, в период между 20 декабря и 6 января между областями Италии можно будет перемещаться лишь по работе, для лечения или по неотложным делам. В Рождество и в Новый год жителям Италии будет запрещено покидать города, в которых они живут.

По словам Конте, эти меры необходимы для сдерживания распространения коронавируса.

"Это необходимая мера предосторожности для того, чтобы защитить тех, кого мы любим", — прокомментировал введение ограничений Конте. С начала пандемии COVID-19 в Италии от последствий заражения умерли более 58 тыс. человек.