"Чтобы избежать появления очагов коронавирусной инфекции, для гостей, которые прибыли на курорт с симптомами заболевания, будет открыт обсерватор. Уже есть предварительная договоренность с гостиничным комплексом «Омега», они предоставят необходимые площади, все соответствующие службы – Минздрав, Роспотребнадзор, полиция, Росгвардия – готовы приступить к обеспечению работы обсерватора. Опыт у нас имеется, поэтому никаких сложностей в организации этого процесса мы не видим», — цитирует его пресс-служба администрации города.

Ранее губернатор Краснодарского край Вениамин Кондратьев заявлял, что Сочи не будет вводить ограничений для приезжающих туристов на новогодние праздники или обязательных тестов на коронавирус, но туристы с симптомами отправятся в обсерватор и им лучше не приезжать в город.

Копайгородский также отметил, что в этом году, по оценке властей и отельеров, в городе отдыхает до 20% туристов, которые прежде ездили на отдых только за границу. «Наши основные задачи в текущих условиях – во-первых, обеспечить безопасность наших туристов и, во-вторых, зафиксировать у наших гостей позитивные впечатления от отпуска в Сочи. Наша цель – сделать все, чтобы эти гости к нам вернулись и в следующем году. Поэтому основной акцент мы стараемся делать на качественный сервис и благоустройство городской среды», — сказал он.

Как сообщалось, на Кубани в новогодние праздники ожидают порядка 400 тыс. туристов, из них 350 тыс. — в Сочи.

По словам мэра, из-за пандемии и временной приостановки работы некоторых предприятий, в основном в сфере туризма и обслуживания, доходная часть бюджета могла значительно снизиться, но благодаря оптимизации усилий администрации, городской межведомственной комиссии, а также поддержке краевой казны к концу года прогнозируемая сумма собственных выпадающих доходов бюджета Сочи составит всего порядка 100-150 млн рублей. Он подчеркнул что это в несколько раз меньше изначальных прогнозов.