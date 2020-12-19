"Сегодня мы 15 тысяч подаем. Около 10 тысяч уже забирается с горы Гасфорта и около 5 тысяч — с Инкермана. То есть суммарно 30 тысяч кубометров в сутки мы экономим в Чернореченском водохранилище: там потребление снизилось с 80 до 50 тысяч", — сказал Развожаев в ходе запуска построенного Минобороны РФ водовода на Кадыковском карьере.

По словам губернатора, это позволит "продержаться без ограничений подачи воды" до весны. К марту должна появиться техническая возможность забирать паводковую воду из реки Бельбек, этим проектом также занимаются военные.

В субботу Минобороны РФ передало в эксплуатацию Севастополю водовод мощностью 15 тысяч кубометров в сутки. Он был построен за 68 суток, проложено 10 тысяч метров труб из Кадыковского карьера, у которого любят отдыхать и фотографироваться туристы из-за его формы в виде сердца и бирюзового цвета. Водоснабжение Севастополя из Кадыковского карьера открыто на неделю раньше срока, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на церемонии открытия водозабора в Крыму.

"На самом высоком уровне все сделано. 15 тыс. кубических метров мы будем с сегодняшнего дня экономить в Чернореченском водохранилище, что дает нам полную уверенность, что до ввода второго объекта Севастополь доживет без ограничений", — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее воду в Севастополь начали подавать из озера на горе Гасфорта, которая является популярным местом отдыха туристов. Также одним из источников стало озеро в Инкермане, образовавшееся в прошлом веке на месте святого родника.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости, с середины декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками. В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам, Евпатория осталась без горячего водоснабжения. В Севастополе из-за снижения уровня водохранилища объявлен режим повышенной готовности.

До присоединения Крыма к России весной 2014 года около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Киев заявляет, что вода из Днепра вернется по каналу в Крым только в случае "деоккупации полуострова".