“Авиакомпания Singapore Airlines продолжает восстанавливать маршрутную сеть, что связано с недавними шагами некоторых стран по ослаблению ограничений как для транзитных, так и обычных пассажиров. Появились также некоторые признаки оптимизма по поводу восстановления авиаперевозок, связанные с расширением тестирования и вакцинацией. Возобновлению пассажирских рейсов способствует и высокий спрос на грузоперевозки, так как доступные для перевозки грузов емкости сейчас значительно меньше, чем до пандемии коронавируса", — говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

С января через Сингапур на рейсах авиакомпании можно будет отправиться в Бруней, Камбоджу, Индонезию, Филиппины, Таиланд, Вьетнам в Юго-Восточной Азии. Китай, Гонконг, Японию и Южную Корею в Северной Азии, а также Бангладеш, Непал и Шри-Ланку, Австралию и Новую Зеландию, ОАЭ и США.

В Европу авиакомпания летает в Данию, Францию, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Турцию и Великобританию.

Въезд в Сингапур для россиян сейчас возможен только при наличии специального пропуска SafeTravel Pass или Air Travel Pass или действующего разрешительного письма от иммиграционной службы. Отдельно нужно получать визу. Путешественнику нужна также справка на английском языке об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до поездки. Транзитные пассажиры от тестов освобождены, как и дети до 6 лет. Кроме того, путешественникам необходимо за три дня до вылета подать электронную медицинскую декларацию на сайте правительства Сингапура.