В октябре падение перевозок через "Домодедово" было на уровне 38% год к году, обслужено 1,53 млн пассажиров.

На внутренних линиях аэропорт обслужил в прошлом месяце 905 тыс. пассажиров (-26%), на международных — 131 тыс. (-84%).

"В ноябре Pegasus Airlines запустила рейсы в Анталью с частотой три рейса в неделю, Swiss открыла третий еженедельный рейс в Цюрих", — отмечается в сообщении.

По итогам этого года "Домодедово" ждет падения перевозок на 35% г/г, до 17,7 млн человек, отмечалось в отчетности аэропорта. Вернуться на "доковидный" уровень он рассчитывает после 2022 года. В прошлом году "Домодедово" обслужило 28,3 млн человек (-4% г/г), став вторым крупнейшим аэропортом РФ. Основные базовые авиакомпании — S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings.

Как сообщалось, "Шереметьево" снизило пассажиропоток в ноябре на 68%, до 1,12 млн человек. Третий аэропорт Московского авиаузла "Внуково" пока не отчитывался о перевозках за прошлый месяц.