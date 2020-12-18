"Граждане России при прибытии на территорию Камчатского края из других субъектов РФ (должны — ИФ) предъявлять отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, датированный не более чем за три календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края ", — говорится в постановлении.

Кроме того, в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение двух недель со дня прибытия на Камчатку, приехавшие должны обратиться за медицинской помощью по месту жительства без посещения медицинских организаций.

По данным краевого Минздрава на 18 декабря, в регионе зарегистрировано 9 тыс. 91 случай коронавируса (плюс 78 за сутки). В стационарах находятся 617 пациентов (плюс 89 за сутки), в том числе 371 — с ковидной пневмонией, свободными остались 103 койки для зараженных коронавирусом. С начала пандемии выздоровели почти 8 тыс. человек, умерли 82 пациента.