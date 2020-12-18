"Пандемия коронавируса заметно повлияла на рынок услуг и приучила весь мир к регулярному использованию интернет-сервисов. Платформа позволяет спланировать поездку по России как жителям нашей страны, так и иностранцам. 82 региона подписали соглашение о сотрудничестве с Russpass, а 52 из них уже представили свои туристические программы. Также с сервисом работает более 270 партнеров, среди них крупные международные компании", — говорится в сообщении.

Среди регионов, подключившихся к платформе, республики Башкортостан, Татарстан, Карелия, Калмыкия, Калининградская и Саратовская область, Тульская область, Алтайский край и другие.

Как отмечается в сообщении, развитие подобных цифровых проектов позволит Москве привлекать новых туристов конкурировать с другими мегаполисами.

"Сейчас, когда границы многих стран закрыты, в турторасли формируется колоссальный отложенный спрос. Мы рассчитываем на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году, что даст возможность туристическому сектору вернуться к нормальной работе – разумеется, с учетом всех санитарных норм", — сообщает комитет.

Russpass – цифровая платформа, включающая сайт и мобильное приложение, для использования различных сервисов туристами, например, можно составить интересные маршруты по городу, приобрести билеты на транспорт, в музеи и выставки, экскурсии. Подобрать оптимальный маршрут пользователям помогут операторы горячей линии для туристов, запущенной на базе общегородского контакт-центра.

Платформа разрабатывается по инициативе правительства Москвы с привлечением ресурсов и компетенций департамента информационных технологий, в том числе в части разработки программного обеспечения. Реализацию проекта курирует комитет по туризму города Москвы.