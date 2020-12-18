"В соответствии с указом мэра массовые зрелищные мероприятия в Москве не проводятся, это же касается и новогодней ночи. Парки и катки в ночь на 1 января также не будут работать, праздничной программы в таких местах не предусмотрено", — сказал он.

Немерюк отметил, что в праздничные дни москвичи и гости города могут посетить катки и парки в дневное и вечернее время, но со строгим соблюдением установленных мер профилактики распространения коронавируса.

Он также напомнил, что запрет на работу предприятий общественного питания с 23 часов до 6 утра также касается новогодней ночи. Соблюдение этого требования будет строго контролироваться и в ночь на 1 января.

Ранее Новый год в Москве можно было встретить в том числе в парках, на крупных катках и других уличных площадках, где организовывались праздничные программы.

В настоящее время в Москве продолжает действовать запрет на массовые зрелищные мероприятия, в связи с чем впервые был отменён традиционных крупный уличный фестиваль "Путешествие в Рождество".