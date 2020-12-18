"Высокое искусство украшения оружия развивается в Туле на протяжении трех столетий. Многогранный талант, творческое мышление и усердный труд — все это позволило тульским оружейникам создать собственный стиль декорирования, в котором органично соединились эстетические идеалы российской и западноевропейской культуры. Великолепные изделия туляков по праву являются шедеврами мирового уровня. Они находятся в собраниях крупнейших отечественных и ряда зарубежных музеев, а также в частных коллекциях", — говорится в сообщении.

На выставке представлены свыше 70 уникальных предметов работы тульских мастеров XVIII — XXI веков: дуэльные пистолеты, авторское холодное оружие, охотничьи и спортивные ружья с утонченным декором, выполненным в разнообразных техниках обработки металла, дерева, кости и камня, а также действующие миниатюры оружия.

Особый интерес вызывает ударно-кремневый охотничий штуцер со сложным декором на двух вращающихся стволах из собрания музея-заповедника "Московский Кремль".

Тульский музей оружия представляет серию высокохудожественных ружей советской эпохи, а также ряд уникальных действующих миниатюр стрелкового оружия. Так, модель капсюльного револьвера Кольта имеет длину всего 8,5 см и весит 38 граммов.

Среди изделий, представленных творческим союзом "Гильдия мастеров-оружейников", можно отметить гарнитур современного мастера Дмитрия Ченцова, состоящий из шашки и кинжала "кама" с богатым декором рукоятей и ножен.

Выставка раскроет основные направления декоративной обработки предметов вооружения и погрузит посетителей в мир творческих традиции и новаций тульских мастеров, подчеркивается в сообщении.

Выставка будет работать до 30 мая 2021 года.