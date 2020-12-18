"Мы долго очень совещались. Начиная с 28 декабря, мы на час продлим время работы заведений общепита — до 12 ночи, а в новогоднюю ночь — до часу, до двух", — сказал Дегтярев.

Он добавил, что пока планируется ослабить эти ограничения до 11 января 2021 года.

"Пропишем в постановлении до 11 января, а 11 января мы посмотрим на обстановку, может быть так и оставим, не будем возвращаться к 23 часам. Надо дать возможность людям как-то отдохнуть, ощутить атмосферу праздника", — отметил глава региона.

По его словам, ослабление мер стало возможным благодаря усилиям всех заинтересованных сторон, в том числе и самих рестораторов.

"Это достаточно сложное решение. Но мы на это пойдем. И это следствие дисциплины предпринимателей, ну и вообще граждан. Молодцы. У нас сейчас стабилизировалась ситуация. Будем придерживаться", — сказал Дегтярев.

Соответствующее постановление врио губернатора намерен подписать 18 декабря или 21 декабря.

Он также отметил, что в этом же документе будут прописаны условия возобновления работы учреждений культуры и спортивных объектов. В частности, будет открыт допуск зрителей в театры и на трибуны спорткомплексов при условии заполняемости до 30%. Обязательным останется масочный режим, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция помещений.

Музеи в Хабаровском крае работают по предварительной записи.

На 18 декабря в регионе зарегистрировано 30 тыс. 648 случаев коронавируса. За последние сутки выявлено еще 341 случай. Всего умерли 193 пациента. Краевой Минздрав считает, что регион вышел на плато по заражению COVID-19.

Коечный фонд в регионе занят на 79,8%.

Как сообщалось, рестораторы Хабаровского края жаловались на массовые отказы проведения корпоративов из-за ограничений работы заведений общепита. Многих заказчиков не устраивало, что рестораны могут работать только до 23:00.