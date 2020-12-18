Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок сообщил об этом в ходе прямого эфира в пятницу, который губернатор округа Наталья Комарова провела с жителями региона на тему "Доступность и безопасность транспортных услуг".

Новый порядок субсидирования межмуниципальных перевозок был разработан для повышения качества и снижения стоимости авиауслуг, уточнил Гребешок.

"Было введено новое понятие — "социальный стандарт ценовой доступности авиационной перевозки", устанавливающий оптимальный размер тарифа для населения, а также порядок компенсации расходов авиакомпании для осуществления перевозок по данным тарифам, а также этим порядком установлен механизм мотивации авиакомпаний", — добавил Гребешок.

Он констатировал, что благодаря новому порядку "доступность авиаперевозок существенно улучшается".

"Например, рейс Ханты-Мансийск — Когалым: чтобы жители Ханты-Мансийска могли посетить культурные объекты в Когалыме при действующем тарифе — это 5 тыс. 136 рублей — с новым порядком это будет 2,7 тыс. рублей. Новое расписание начинает работать с 1 января, и это позволит жителям Югры в новогодние каникулы путешествовать по доступным авиатарифам", — отметил глава департамента.