Проект разработан с целью создания единого общедоступного официального информационного ресурса, содержащего полную, достоверную и актуальную информацию обо всех учреждениях культуры Рязанской области.

Функционирует карта на сайте Информационно-аналитического центра культуры и туризма (iac62.ru). На ней представлены все муниципальные образования региона. Выбрав интересующий объект, пользователи могут получить: статистические данные о площади и численности населения района и общее количество объектов культуры в нем; адресно-справочную информацию с указанием адреса каждого учреждения культуры, контактных данных и руководителя; информацию о количестве учреждений культуры (музеев, библиотек, домов культуры, школ искусств, этноплощадок и т.д.); информацию о количестве учреждений, которые построены или отремонтированы в рамках национального проекта "Культура" и проекта "Культура малой Родины".

"Сведения будут обновляться ежемесячно. В ближайшее время на карте появится информация о волонтерах культуры", — отмечает пресс-служба.