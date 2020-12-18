"Мы просили возложить обязанность по сносу самовольно возведенных объектов капитального строительства. Решением Хасанского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что на участке расположено семь объектов капитального строительства, в том числе и жилой дом. Снести постройки владелец обязан в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Постройки находятся в 500-метровой охранной зоне заповедника. В положении о Дальневосточном морском заповеднике отмечается, что капитальное строительство на этой территории запрещено.

"В 500-метровой охранной зоне на суше вдоль сухопутных границ заповедника запрещается строительство промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и подсобных помещений, санаториев, туристических баз, дач, баз отдыха, любых других зданий и сооружений", — уточняется в положении.

Дальневосточный морской заповедник находится на юге Приморского края. Он создан 40 лет назад для того, чтобы сохранить уникальные природные комплексы залива Петра Великого — самой южной, наиболее тепловодной и богатой по биологическому разнообразию прибрежной морской акватории России. Это единственный в России заповедник, 98% площади которого — это акватория. В нем обитает более пяти тысяч видов растений и животных. В сентябре 2003 года программой ЮНЕСКО "Человек и биосфера" ему присвоен международный статус "биосферный".