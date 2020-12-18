Столь значительный спад турпотока обусловлен пандемией коронавируса и запретом на въезд в Азербайджан с марта 2020 года.

За текущий период 28,2% посетителей составили туристы из РФ, 23,7% — Грузии, 19,5% — Турции, 8,9% — Ирана, 2,1% — Украины, 1,7% — Индии, 1,6% — Саудовской Аравии, по 1,1% — ОАЭ и Казахстана, по 1% — Пакистана и Туркменистана, по 0,9% — Кувейта и Великобритании, 0,8% — Беларуси, по 0,7% — Ирака и Узбекистана, по 0,5% — Израиля и Германии, 5% — других стран, 0,1% — лица без гражданства.

Турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 11 месяцев текущего года сократился в 5,9 раза — до 22,1 тыс. человек, из стран Персидского залива — в 4,8 раза, до 105,3 тыс. человек.

В отчетный период 69,7% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 27,9% — воздушным транспортом, 2,4% — водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь-ноябрь текущего года сократилось в 4,5 раза — до 1 млн 135 тыс. человек. При этом 29,7% выезжали в Иран, 26,8% — Грузию, 18,9% — Россию, 15,7% — Турцию.