"Уже перекрыли (входы в пещеры — ИФ)", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сроки установки видеокамер пока неизвестны.

В четверг в пещерах Сьяны в городском округе Домодедово заблудилось десять туристов, в том числе восемь детей. Пропавших нашли поздно вечером живыми и здоровыми.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение администрации Домодедово и МЧС блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось.

Сьяны (Сьяновские каменоломни) — подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Одна из крупнейших известных старинных систем на территории РФ, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ходов (изученных) составляет 19 километров.