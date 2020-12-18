"Приезжающим на курорт с симптомами заболевания мы будем рекомендовать провести некоторое время в обсерваторе, по крайней мере, в период ожидания результатов тестирования, в течение суток", — заявил Руппель.

Он уточнил, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева на курорте будет создан один обсерватор на 100 мест.

"Он (обсерватор — ИФ) будет один и не очень большим. Для него мы не ожидаем большого количества посетителей. Планируем его работу до 15 января, с возможным продлением", — сказал вице-губернатор.

В пресс-службе краевой администрации "Интерфаксу" сообщили , что в период с 1 по 10 января в регионе ожидают около 400 тыс. туристов. Край готов к приему такого количества гостей, приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности отдыхающих.

"Прилетающим на отдых не придется обязательно сдавать ПЦР-тест на коронавирус по прибытии, однако в регионе снова заработают обсерваторы, куда будут отправлять путешественников с температурой и симптомами COVID-19", — отметили в пресс-службе.

В регионе, в том числе на Красной Поляне, не будут проводиться массовые гуляния, время работы ресторанов ограничат до полуночи.

Ранее губернатор Кондратьев призвал туристов соблюдать требования безопасности — использовать защитные маски, соблюдать безопасную дистанцию, отказаться от любых массовых мероприятий.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции продлен на Кубани до 31 декабря.