"Всем критериям эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев — в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из трех — в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии. По всем трем показателям отмечается несоответствие в Белоруссии, Казахстане, в Турции и Швейцарии", — говорится в сообщении.

Ведомство также сообщает, что "в настоящее время в большинстве стран, в том числе Европейского региона, отмечается осложнение ситуации по новой коронавирусной инфекции".

В связи с этим в Роспотребнадзоре отметили, что "при выезде в зарубежные страны возрастает риск заражения новой коронавирусной инфекцией".

В пресс-службе добавили, что Роспотребнадзором проводится еженедельный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в иностранных государствах. В ходе него учитывается показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние 14 дней, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней и показатель распространения инфекции.

Ранее на основании соответствия данным критериям было возобновлено регулярное авиасообщение с 16-ю странами: с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Сейшельскими Островами и Эфиопией.